<p>Die Gemeinde Margreid lädt alle Bürgerinnen und Bürger herzlich zum <strong>Bürgercafé <\/strong>ein – einem offenen Treffpunkt, an dem wir gemeinsam an der Zukunft unseres Dorfes arbeiten. Im Mittelpunkt stehen die vier zentralen Themenbereiche Landschaft, Siedlung, Mobilität und Tourismus.<\/p><p><strong>am Samstag, 31.01.2026 von 09:00 bis 12:00 Uhr im <a href="https:\/\/www.gemeinde.margreid.bz.it\/system\/web\/gelbeseite.aspx?detailonr=225774383&sprache=1&menuonr=220368578&noseo=1">Karl Anrather Haus<\/a> <\/strong><\/p><p>Zusätzlich steht im Rathaus (demografische Ämter) eine eigens eingerichtete <strong>Ideenbox <\/strong>bereit. Hier haben alle Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, ihre Gedanken und konkreten Vorschläge einzubringen. <\/p><p>Darüber hinaus können sie uns über unsere <a href="https:\/\/de.surveymonkey.com\/r\/HDN5VKN"><strong>Online-Ideenbox<\/strong><\/a> jederzeit ihre Vorschläge, Anregungen oder Verbesserungsideen mitteilen. Sie können auch ein Bild hochladen, um Ihre Idee zu veranschaulichen. Wenn sie möchten, hinterlassen sie uns gerne Ihre Kontaktdaten, damit wir sie bei Rückfragen direkt kontaktieren können.<\/p><p>"Mit diesen vielfältigen Beteiligungsmöglichkeiten möchten wir sicherstellen, dass sich möglichst alle Margreiderinnen und Margreider einbringen können. Nur gemeinsam können wir unsere Gemeinde zukunftsfähig gestalten", so der Bürgermeister Andreas Bonell.<\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.margreid.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225774786-2139&sprache=1">Flyer Bürgercafè Margreid<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.margreid.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=220368583&detailonr=225774775-2139">zum Artikel der Gemeinde<\/a>