<p>Auf Grund der Arbeiten zur Errichtung neuer Abwasser- und Weißwasseranschlüsse und einer provisorischen Baustellenzufahrt für die Bp. 226, KG Margreid durch die Firma Immoga GmbH<br>muss die <strong>Zufahrt von der Weinstraße in die Ottobrunnerstraße\/Parkstraße<\/strong><br><strong>vom 27.04.2026 bis 01.05.2026<\/strong> und jedenfalls bis zur Beendigung der Arbeiten für jeglichen Verkehr gesperrt werden.<br>Es wird eine Umleitung über den "Durchgang Tamanin" eingerichtet.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.margreid.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=220368583&detailonr=225797442-2139">zum Artikel der Gemeinde<\/a>