<p>Das Regierungskommissariat für die Provinz Bozen gibt bekannt, dass es im Rahmen der Sportveranstaltung<strong> "Tour of the Alps " am Freitag 24.04.2026<\/strong> von <strong>ca. 12:30 Uhr bis ca. 13:15 Uhr in Margreid<\/strong> zu verschiedenen Straßensperren kommt. <\/p><p>Details im <a href="https:\/\/www.gemeinde.margreid.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225796595-2139&sprache=1">Tours of the Alps" Routenplan<\/a><\/p><p>Rundschreiben <a href="https:\/\/www.gemeinde.margreid.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225796592-2139&sprache=1">Strassensperrung - "Tour of the Alps" 24.04.2026<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.margreid.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=220368583&detailonr=225796598-2139">zum Artikel der Gemeinde<\/a>