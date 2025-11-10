<p>Liebe Familien,<br>wir möchten euch jetzt schon darauf hinweisen, dass die <strong>Wieder- und Neueinschreibungen<\/strong> in den Kindergarten für das <strong>Kindergartenjahr 2026\/2027<\/strong> ausschließlich online stattfinden!<\/p><p>Für den Besuch des Kindergartens 2026\/2027 können ALLE Kinder ausschließlich in den Kindergarten des Wohnortes\/Einzugsgebietes online eingeschrieben werden. Es müssen somit auch jene Kinder eingeschrieben werden, die den Kindergarten bereits besuchen. Die Online- Einschreibung für 2026\/2027 erfolgt nur über den <strong><abbr data-glossar-onr="225280480-550">SPID<\/abbr>-Zugang<\/strong> oder die <strong>aktivierte Bürgerkarte<\/strong>.<\/p><p><strong>Die Einschreibungen finden vom 08. Jänner 2026 bis 16. Jänner 2026 statt.<\/strong><\/p><p>Anbei noch einige Informationen:<br>• Alle interessierten Familien, deren Kind den Kindergarten 2025\/2026 besuchen kann, sind bereits jetzt ersucht, sich einen <strong><abbr data-glossar-onr="225280480-550">SPID<\/abbr><\/strong>-Account anzulegen oder die Bürgerkarte zu aktivieren.<\/p><p>• Infos zum <abbr data-glossar-onr="225280480-550">SPID<\/abbr>-Account finden sich unter folgendem <a href="https:\/\/www.spid.gov.it\/de\/was-ist-spid\/spid-einrichten\/" title="externer Link" target="_self">Link<\/a>. Für Probleme wenden Sie sich an den jeweiligen Provider (z.B. poste italiane).<\/p><p>• Informationen zur Aktivierung der Bürgerkarte und zur Installation von Lesegerät und Software finden Sie in myCIVIS unter folgendem <a href="https:\/\/civis.bz.it\/de\/dienste\/dienst.html?id=1033404" title="externer Link" target="_self">Link<\/a>.<\/p><p>• Für myCivis ist die grüne Nummer der e-Goverment- Dienste vorgesehen.<\/p><p>• •Auf der Homepage der Bildungsdirektion finden sie Informationen zum verpflichtenden Kindergartenjahr: <a data-fr-linked="true" href="https:\/\/deutsche-bildung.provinz.bz.it\/de\/kindergarten\/home" title="externer Link" target="_self">Link<\/a><\/p><p>• Für weitere Informationen klicken Sie <a href="https:\/\/news.provinz.bz.it\/de\/news-archive\/645268" title="externer Link" target="_self">hier<\/a>.<\/p><p><br><\/p><p>Herzlich Willkommen im Kindergarten Marling<\/p><p><br><\/p><p>Mit freundlichen Grüßen<br>Kindergartenteam Marling<br><br><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.marling.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218887344&detailonr=225772876-550">zum Artikel der Gemeinde<\/a>