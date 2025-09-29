<p>Der Bürgermeister gibt bekannt, dass das Bauamt der Gemeinde Marling aufgrund des derzeitigen Personalstandes ab Mittwoch, 01. Oktober 2025 und bis auf Widerruf folgende Sonderöffnungszeiten einhalten wird:<\/p><p><br><\/p><table style="width: 43%; margin-right: calc(57%);"><tbody><tr><td style="width: 40.7402%;">Montag<\/td><td style="width: 58.9987%;">08.00 - 10.00<\/td><\/tr><tr><td style="width: 40.7402%;">Dienstag<\/td><td style="width: 58.9987%;">10.00 - 12.30<\/td><\/tr><tr><td style="width: 40.7402%;">Mittwoch<br><\/td><td style="width: 58.9987%;">08.00 - 10.00<\/td><\/tr><tr><td style="width: 40.7402%;">Donnerstag<\/td><td style="width: 58.9987%;">10.00 - 12.30<\/td><\/tr><tr><td style="width: 40.7402%;">Freitag<\/td><td style="width: 58.9987%;">geschlossen<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><p><br><\/p><p>Es besteht zudem die Möglichkeit einer Terminvereinbarung außerhalb der angeführten Amtsstunden (Tel. <a href="tel:+390473060107">+39 0473 060107<\/a>).<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.marling.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218887344&detailonr=225766569-550">zum Artikel der Gemeinde<\/a>