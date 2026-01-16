<p>Die Gemeindeverwaltung teilt mit, dass durch die Sanierung der Plima-Brücke in Latsch,<strong> ab 26.01.2026 der Fahrplan für den öffentlichen Personennahverkehr abgeändert<\/strong> werden muss.<\/p><p>Um eine Anbindung der <strong>Linie 262<\/strong> an den Schienenersatzdienst gewährleisten zu können, wird ein Shuttledienst von Goldrain Bahnhof nach Schlanders Bahnhof eingerichtet.<\/p><p>Der neue Fahrplan wird in Kürze auf südtirol.mobil, sowie auf der Website der Gemeinde Martell abrufbar sein.<\/p><p>Ebenso werden im kommenden Mitteilungsblatt genauere Details und Informationen folgen.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.martell.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218865549&detailonr=225781593-825">zum Artikel der Gemeinde<\/a>