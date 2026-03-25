<p>Aufgrund der Sperre des Bahnübergangs in Goldrain kommt es zu folgenden Fahrtausfällen:<\/p><p><strong>Dienstag, 25. März 2026<\/strong><\/p><ul><li>Fahrt 20:00 Uhr Schlanders - Martell<\/li><li>Fahrt 20:29 Uhr Martell - Schlanders<\/li><\/ul><p><strong>Mittwoch, 26. März<\/strong><\/p><ul><li>Fahrt 05:20 Uhr Goldrain - Martell<\/li><li>Fahrt 05:41 Uhr Martell - Schlanders<\/li><\/ul><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.martell.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218865549&detailonr=225791327-825">zum Artikel der Gemeinde<\/a>