<p>Der <a href="https:\/\/news.provinz.bz.it\/de\/news\/sudtiroler-mobilitatspreis-2025-verliehen">Südtiroler Mobilitätspreis 2025<\/a> würdigt kreative und nachhaltige Projekte zur Förderung umweltfreundlicher Mobilität. Insgesamt wurden 21 Initiativen aus verschiedenen Bereichen ausgezeichnet, darunter auch die Gemeinde Martell, die mit dem <strong>zweiten Platz<\/strong> in der <strong>Kategorie „Gemeinden und Bezirksgemeinschaften<\/strong>“ geehrt wurde. Das prämierte Projekt umfasst einen <strong>Shuttleservice und <\/strong>einen<strong> E-Bike-Verleih<\/strong>, mit dem abgelegene Fraktionen besser an das Dorfzentrum angebunden werden – ein praktischer Beitrag zur Reduzierung des Autoverkehrs und zur Verbesserung der Lebensqualität. Landesrat Daniel Alfreider betonte die Bedeutung solcher innovativer Ansätze für eine zukunftsfähige Mobilität in Südtirol.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.martell.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218865549&detailonr=225766204-825">zum Artikel der Gemeinde<\/a>