<p>Verfügbarkeit der Säle und des <a href="https:\/\/www.gemeinde.martell.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225619253&sprache=1&menuonr=218865617&noseo=1">Festplatzes Trattla<\/a> <strong><a href="https:\/\/outlook.office365.com\/owa\/calendar\/ea7e0a63553e404da639b58011ecea38@gemeinde.martell.bz.it\/54ed1d4e9cb4441ab7efbb556603ee9110797871650756745931\/calendar.html">hier<\/a> <\/strong>prüfen.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.martell.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218865549&detailonr=225762742-825">zum Artikel der Gemeinde<\/a>