<p>Seit Januar 2025 ist die Firma <a href="https:\/\/www.sudpla.it\/">südpla GmbH<\/a> für die Werbesteuer in der Gemeinde Martell zuständig. Betriebe, welche in der Gemeinde Martell Webeanlagen aufgeschlagen haben, haben bereits oder bekommen in den nächsten Tagen eine Mitteilung der Firma südpla, in welcher ihre Werbeanlagen inkl. geschuldeten Preis aufgelistet werden. Zu den Werbeanlagen zählen unter anderem auch Baustellenschilder, Werbeanlagen von Drittanbietern (z.B. Sonnenschirme, Tafeln, Ständer usw. mit der Aufschrift einer Brauerei) und beschriftete Firmenfahrzeuge. Werbeanlagen, welche der Betrieb nicht behalten möchte, können bei der Firma südpla abgemeldet werden und werden für das Jahr 2025 nicht in Rechnung gestellt. <\/p><p><strong>Grundsätzlich gilt:<\/strong> Für die Neuerrichtung einer Werbeanlage ist eine schriftliche Anmeldung erforderlich. Für das Entfernen einer Werbeanlage ist eine schriftliche Abmeldung notwendig. Die An-und Abmeldung erfolgt über die Firma südpla.<\/p><p>Für nähere Informationen zu Tarifen, Berechnungen, Zahlungen der Steuer oder bei Fragen wenden Sie sich bitte an südpla GmbH:<\/p><p>Telefon: <a href="tel:+390473247118">+39 0473 247 118<\/a><br>E-Mail: <a data-fr-linked="true" href="mailto:info@sudpla.it">info@sudpla.it<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.martell.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218865549&detailonr=225766889-825">zum Artikel der Gemeinde<\/a>