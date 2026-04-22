<p>Die Gemeindeverwaltung teilt mit, dass die Rechnungen bezüglich des Mülltarifes für das Bezugsjahr 2025 in diesen Tagen mit Zahlungsfälligkeit 29.05.2026 versendet werden.<\/p><p><br><\/p><p>Es wird daran erinnert, dass die Zahlung über die Zahlungsplattform PagoPA erfolgt. Verträge mit Daueraufträgen werden direkt bei Fälligkeit abgebucht.<\/p><p><br><\/p><p>Alle jene Bürger, für welche wir eine e-mail Adresse eingetragen haben, erhalten die Müllrechnung 2025 mit folgendem Betreff:<\/p><p>„POSTA CERTIFICATA: Digital protokolliertes Dokument per e-mail verschicken“<\/p><p>Dieses e-mail beinhaltet eine PDF-Datei mit der diesbezüglichen Rechnung.<\/p><p><br><\/p><p>Für eventuelle weitere Auskünfte bzw. Fragen wenden Sie sich bitte an Frau Walburg Ursch,<\/p><p>Tel. Nr. <a href="tel:+390471667471">+39 0471 667471<\/a>;<\/p><p>e-mail: <a data-fr-linked="true" href="mailto:walburg.ursch@moelten.eu">walburg.ursch@moelten.eu<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.moelten.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219550110&detailonr=225796943-1068">zum Artikel der Gemeinde<\/a>