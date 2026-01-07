<p>Die Glener Straße im Bereich der Baustelle Pfitscher Marc bleibt vom <strong>12.01.2026 bis 26.01.2026<\/strong> jeweils von <strong>8:00 Uhr bis 12:00 Uhr<\/strong> und von <strong>14:00 bis 17:00 Uhr<\/strong> für den Verkehr geschlossen. Die Durchfahrt der <strong>Schülerbusse<\/strong> und der <strong>Citybusse<\/strong> ist gewährleistet.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.montan.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219510508&detailonr=225780133-945">zum Artikel der Gemeinde<\/a>