<p>Das Naturparkhaus Texelgruppe in Naturns ist von 3. März bis 28. November 2026 geöffnet (Di–Sa, im Sommer auch So). Die Ausstellung widmet sich dem Thema Wasser und bietet Führungen, Programme für Kinder und Erwachsene sowie freien Eintritt.<br>2026 feiert der Naturpark Texelgruppe sein 50‑jähriges Bestehen. Der Naturpark schützt vielfältige Lebensräume von den Weinreben bis zu den Gletschern über 3000 m Höhe. Ein zentrales Ziel ist die Besucherlenkung: Über 470 km Wanderwege werden vom Naturparkteam gepflegt.<br>Zum Jubiläum gibt es ein umfangreiches Jahresprogramm: Veranstaltungen, Sonderausstellungen, geführte Wanderungen, eine Freilicht-Fotoausstellung sowie neue Informationsmaterialien (Wanderkarte, Faltblatt, Postkarten). Ziel ist es, nicht nur zurückzublicken, sondern den Naturpark gemeinsam fit für zukünftige Herausforderungen wie den Klimawandel zu machen.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.comune.mosoinpassiria.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219369586&detailonr=225784283-941">zum Artikel der Gemeinde<\/a>