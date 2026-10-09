<p>Die Gemeindeverwaltung von Moos teilt mit, dass ein Auswahlverfahren zur Besetzung <strong>einer Teilzeitstelle als Verwaltungsassistent\/in <\/strong>(6. Funktionsebene, 21 Wochenstunden, befristet für die Dauer von 6 Monaten) ausgeschrieben ist. <\/p><p>Abgabetermin ist innerhalb <strong>Montag, 19.10.2026 um 12.00 Uhr<\/strong>. <\/p><p><a href="https:\/\/www.comune.mosoinpassiria.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225752016-941&sprache=1">Wettbewerbsbekanntmachung<\/a><\/p><p><a href="https:\/\/www.comune.mosoinpassiria.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225752015-941&sprache=1">Teilnahmegesuch<\/a><\/p><p>Die Gesuchvorlage liegt auch im Personalamt der Gemeinde auf.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.comune.mosoinpassiria.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219369586&detailonr=225678258-941">zum Artikel der Gemeinde<\/a>