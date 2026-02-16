<p>Die Gemeindeverwaltung von Moos teilt mit, dass ein Auswahlverfahren zur Besetzung einer Vollzeitstelle als Verwaltungsassistent\/in, 6. FE, mit befristetem Arbeitsvertrag ausgeschrieben ist.<\/p><p>Abgabetermin ist innerhalb Dienstag, 03.03.2026 um 12.00 Uhr<\/p><p><a href="https:\/\/www.comune.mosoinpassiria.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225753925-941&sprache=1">Teilnahmegesuch - Verwaltungsassistent\/in<\/a><\/p><p><a href="https:\/\/www.comune.mosoinpassiria.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225753931-941&sprache=1">Wettbewerbsbekanntmachung - Verwaltungsassistent\/in<\/a><\/p><p>Die Gesuchvorlage liegt auch im Personalamt der Gemeinde auf.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.comune.mosoinpassiria.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219369586&detailonr=225753922-941">zum Artikel der Gemeinde<\/a>