<p class="align_justify">Der Bürgermeister gibt bekannt, dass das Verwaltungsverfahren im Sinne der Art. 57 und 60 des Landesgesetzes für Raum und Landschaft vom 10. Juli 2018, Nr. 9, für folgende Abänderung des Bauleitplanes und des Landschaftsplanes eingeleitet wird.<\/p><p class="align_justify">Die technischen Unterlagen liegen im Bauamt der Gemeinde während der Amtsstunden (Montag – Freitag von 08.00 – 12.00 Uhr) zur Einsichtnahme auf.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.comune.mosoinpassiria.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219369586&detailonr=225767301-941">zum Artikel der Gemeinde<\/a>