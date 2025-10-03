<p class="align_justify">Liebe Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Moos,<\/p><p class="align_justify">wir möchten Sie daran erinnern, dass bis Ende Oktober die Möglichkeit besteht, sich in das Verzeichnis der Wahlpräsidenten eintragen zu lassen.<\/p><p class="align_justify">Wenn Sie Interesse daran haben, einen wichtigen Beitrag zur demokratischen Gestaltung unserer Gemeinde zu leisten und sich aktiv als Wahlpräsident zu engagieren, laden wir Sie herzlich ein, sich für diese Aufgabe zu melden.<\/p><p>Voraussetzungen:<\/p><ul><li>Oberschulabschluss<\/li><li>Zweisprachigkeitsnachweis<\/li><li>Du bist Wähler\/in Moos<\/li><\/ul><p class="align_justify">Das Ansuchen findet man hier: <a href="https:\/\/www.comune.mosoinpassiria.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225523085-941&sprache=1">Eintragung in das Verzeichnis der Wahlpräsidenten<\/a><\/p><p class="align_justify">Nutzen Sie die Gelegenheit, unsere Demokratie aktiv mitzugestalten!<\/p><p class="align_justify">Mit freundlichen Grüßen <br>Ihr Team der Gemeinde Moos<br><br><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.comune.mosoinpassiria.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219369586&detailonr=225683927-941">zum Artikel der Gemeinde<\/a>