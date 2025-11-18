<p>Die Gemeinderatssitzung findet am <strong>Donnerstag, 27. November um 20:00 Uhr im Ratssaal der Gemeinde M<\/strong><strong>oos<\/strong> statt. Tagesordnung:<\/p><ol><li>Allgemeine Verwaltung - Genehmigung des Protokolls der Ratssitzung vom 18.09.2025<\/li><li>Finanzdienst - 7. Änderung des einheitlichen Strategiedokumentes (ESD) 2025-2027 und 7. Änderung des Haushaltsvoranschlages 2025-2027<\/li><li>Verminderung der Steinschlaggefahr im Bereich des Dorfkernes von Moos i.P. - Baulos 3: Genehmigung Ausführungsprojekt im Sinne des Art. 13 der Gemeindesatzung CUP J62H23000580007<\/li><li>Technischer Dienst - Änderungen der Schutzbestimmungen und Nutzungsvorschriften zum Landschaftsplan (Art.10 – Landwirtschaftsgebiet + Art.13 - Weidegebiet und alpines Grünland)<\/li><li>Entdemanialisierung\/Entklassifizierung und Verkauf Teile der G.p. 1141\/9 und G.p. 1084 in K.G. Platt<\/li><li>Entdemanialisierung\/Entklassifizierung unterirdische Knochenparzelle 873 K.G. Moos<\/li><li>Erweiterung Fernheizwerk Pfelders - Entdemanialisierung\/Entklassifizierung Teile der G.p. 763\/22 K.G. Platt und Genehmigung Tauschvertrag<\/li><li>Abbruch und Wiederaufbau mit Erweiterung des Mehrzweckgebäudes auf der Bp. 340 KG Moos, in nZEB-Bauweise: Genehmigung Ausführungsprojekt im Sinne des Art. 13 der Gemeindesatzung CUP J65G24000000007<\/li><li>Südtiroler Einzugsdienste SEDAG - Abänderung des Tarifplans für die Zwangseintreibung und die Dienstleistung der technologischen Vermittlung „pagoPA“ ab 01.01.2026<\/li><li>Allfälliges<\/li><\/ol><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.comune.mosoinpassiria.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219369586&detailonr=225671914-941">zum Artikel der Gemeinde<\/a>