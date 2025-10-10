<p class="align_justify">Dr. Alessandro Beccarello teilt mit, dass die Grippeschutzimpfung ab Mittwoch, 15. Oktober ohne Vormerkung, während der Öffnungszeiten durchgeführt wird. Man bittet die Einverständniserklärung schon ausgefüllt mitzubringen. Der Vordruck liegt am Eingang des Gemeindeamtes von Moos auf.<\/p><p class="align_justify"><a href="https:\/\/www.comune.mosoinpassiria.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225686428-941&sprache=1">Einverständniserklärung<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.comune.mosoinpassiria.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219369586&detailonr=225686425-941">zum Artikel der Gemeinde<\/a>