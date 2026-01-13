<p>Der Verein Lebenshilfe sucht Leiter*innen und Begleiter*innen für die Urlaube für Menschen mit Beeinträchtigungen im Sommer 2026.<\/p><p>Info: Martina Pedrotti<\/p><p>Telefon: <a href="tel:+390471062528">+39 0471 062528<\/a> \/ <a href="tel:+393482467756">+39 348 246 7756<\/a><\/p><p>E-Mail: <a href="mailto:pedrotti@lebenshilfe.it">pedrotti@lebenshilfe.it<\/a><\/p><p>Webseite: <a href="\/\/www.lebenshilfe.it">www.lebenshilfe.it<\/a><\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.comune.mosoinpassiria.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219369586&detailonr=225693906-941">zum Artikel der Gemeinde<\/a>