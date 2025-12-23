<p class="align_justify">Die Einschreibungen für das kommende Kindergartenjahr finden vom 08.-16. Jänner 2026 online statt. Online eingeschrieben werden müssen alle Kinder, auch jene, die den Kindergarten bereits besucht haben.<\/p><p class="align_justify">Der Zugriff auf den Online-Dienst erfolgt über den SPID-Account, die CIE (elektronischer Personalausweis) oder mit der aktivierten Bürgerkarte (blaue Gesundheitskarte). Am Ende der Online-Einschreibung wird eine Mitteilung mit der Bestätigung, dass der Antrag weitergeleitet wurde, zugesandt.<\/p><p class="align_justify">Eingeschrieben werden können alle Kinder, die innerhalb Dezember 2026 das 3. Lebensjahr vollendet haben. Verpflichtend eingeschrieben werden müssen alle Kinder, die zwischen dem 1. Mai 2021 und dem 30. April 2022 geboren sind.<\/p><p class="align_justify">Voraussetzung für den Besuch des Kindergartens ist die Erfüllung der Impfpflicht, im Sinne des Dekretes vom 07.Juni 2017, Nr. 73.<\/p><p class="align_justify">Bei einem Wohnsitzwechsel kann ein Antrag auf Übertritt in einen anderen Kindergarten gestellt werden. Der Antrag ist in Papierform im jeweiligen Kindergarten einzureichen.<\/p><p class="align_justify">Die Erziehungsverantwortlichen, die im verpflichtenden Kindergartenjahr selbst für die Bildung ihrer Kinder sorgen, müssen innerhalb der genannten Frist für die Einschreibung bei der Wohnsitzgemeinde via Mail oder in Papierform eine Eigenerklärung abgeben, die bestätigt, mit den Kindern Bildungstätigkeiten durchzuführen, die den Rahmenrichtlinien für den Kindergarten in Südtirol entsprechen. Die Eigenerklärung kann über die Verlinkung auf die Website der Deutschen Bildungsdirektion vom Portal „IOLE“ heruntergeladen werden.<\/p><p class="align_justify">Alle weiteren Details zum verpflichtenden Kindergartenjahr bleiben unverändert.<\/p><p class="align_justify">Mirjam Brunner, Kindergarten Moos<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.comune.mosoinpassiria.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219369586&detailonr=225694448-941">zum Artikel der Gemeinde<\/a>