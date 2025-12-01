<p class="align_justify">Klimaschutz beginnt vor Ort – und unsere Gemeinde setzt wichtige Schritte in Richtung Nachhaltigkeit. Seit 2020 ist unsere Gemeinde Teil des Programms KlimaGemeinde Light, welches bis 2027 weitergeführt wird.<br><br>Im Rahmen des Projektes „Klimaplan Burggrafenamt“ wurde auch ein Klimaplan für unsere Gemeinde ausgearbeitet, mit welchem die Basis für konkreten Klimaschutz gelegt wurde. Die Teilnahme am Programm KlimaGemeinde Light ist eine wichtige Maßnahme aus diesem Dokument.<br><br>Damit setzen wir ein klares Zeichen für eine zukunftsfähige, umwelt- und ressourcenschonende Entwicklung.<br><br><strong>Was ist KlimaGemeinde Light?<\/strong><br><br>Das Programm unterstützt Südtiroler Gemeinden dabei, ihre Stärken und Potenziale in den Bereichen Energie, Umwelt und Nachhaltigkeit zu erkennen und gezielt weiterzuentwickeln.<br><br>Zentrale Bausteine des Programms sind:<br><br> Die Einführung eines Energiebuchhaltungssystems (EBO), mit dem die Energieverbräuche öffentlicher Gebäude und Anlagen sowie der gemeindeeigenen Stromproduktionsanlagen und des Fuhrparks Jahr für Jahr erfasst werden.<br> Eine Analyse der aktuellen Lage anhand einer Checkliste mit sechs Handlungsfeldern: Raumordnung, kommunale Infrastruktur, Ver- und Entsorgung, Mobilität, interne Organisation sowie Kommunikation und Kooperation.<br><br>Auf dieser Basis werden gemeinsam konkrete Maßnahmen entwickelt und bestehende bei Bedarf optimiert. Ziel ist es, sowohl kurzfristige Verbesserungen umzusetzen als auch langfristige Strategien für eine klimafreundliche Gemeinde zu erarbeiten.<br><br><strong>Fachliche Begleitung für einen nachhaltigen Wandel<\/strong><br><br>Begleitet wird unsere Gemeinde dabei vom KlimaGemeinde-Berater der Firm Bau- und Energieberatung, Berthold Prünster, der uns mit seiner Erfahrung und seinem Fachwissen durch den gesamten Prozess unterstützt.<br><br><strong>Ein gemeinsamer Prozess<\/strong><br><br>Der Weg zur KlimaGemeinde Light ist ein Lern- und Entwicklungsprozess, bei dem alle gefragt sind. Jede Idee und jede kleine Maßnahme zählen – sei es im Gemeindeamt, im Verein, in Kindergarten und Schule oder im Alltag. Nur gemeinsam schaffen wir den Wandel hin zu einer lebenswerten, klimabewussten Zukunft<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.comune.mosoinpassiria.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219369586&detailonr=225776234-941">zum Artikel der Gemeinde<\/a>