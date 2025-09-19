<p>Hier bekommst du schnell alle wichtigen Informationen direkt auf dein Handy:<\/p><p><a data-fr-linked="true" href="https:\/\/whatsapp.com\/channel\/0029Vb6zYC95vKAEQLoFKA0J">Neuer WhatsApp Kanal - Gemeinde Moos in Passeier<\/a><br><br>⚠️ *Aktuelle Hinweise und Notfallmeldungen* , wenn schnelles Handeln gefragt ist<br><br>🚧 *Straßensperrungen und Verkehrsinfos* , die dich betreffen<br><br>✅ *Wichtige Neuigkeiten* rund um die Gemeinde und aus den Ämtern<br><br>🔔 *Tipp* : Aktiviere die Glocke oben rechts, damit du keine Nachrichten verpasst.<br><br>Dieser WhatsApp-Kanal ergänzt unsere Website und die Gem2Go-App und ist kein Ersatz dafür.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.comune.mosoinpassiria.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219369586&detailonr=225759695-941">zum Artikel der Gemeinde<\/a>