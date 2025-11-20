<p>Die Gemeinde Mühlbach gibt bekannt, dass ein öffentlicher Wettbewerb nach Titeln und Prüfungen für die Besetzung von einer Stelle auf unbegrenzte Zeit als<strong> Verwaltungsassistent\/in, <\/strong>VI. Funktionsebene (Berufsbild Nr. 43), ausgeschrieben wird.<\/p><p>Das Ansuchen muss mitsamt den notwendigen Unterlagen bis <strong>30<\/strong><strong>.12.2025<\/strong><strong> – 12:00 Uhr<\/strong> eingereicht werden.<\/p><p><a href="https:\/\/www.muehlbach.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225774850-936&sprache=1">Wettbewerbsausschreibung<\/a><\/p><p><a href="https:\/\/www.muehlbach.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225774848-936&sprache=1">Gesuch um Zulassung<\/a><\/p><p><a href="https:\/\/www.muehlbach.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225661265-936&sprache=1" target="_self">Anleitung pagoPA Spontanzahlungen<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.muehlbach.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219105852&detailonr=225774842-936">zum Artikel der Gemeinde<\/a>