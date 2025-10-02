<p>Die Gemeinde Mühlbach gibt bekannt, dass ein öffentlicher Wettbewerb nach Titeln und Prüfungen für die Besetzung von zwei Stellen auf unbegrenzte Zeit als<strong> Verwaltungsassistent\/in, <\/strong>VI. Funktionsebene (Berufsbild Nr. 43), ausgeschrieben wird.<\/p><p>Das Ansuchen muss mitsamt den notwendigen Unterlagen bis <strong>27.10.2025<\/strong><strong> – 12:00 Uhr<\/strong> eingereicht werden.<\/p><p><a href="https:\/\/www.muehlbach.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225767300-936&sprache=1">Wettbewerbsausschreibung<\/a><\/p><p><a href="https:\/\/www.muehlbach.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225767299-936&sprache=1">Gesuch um Zulassung<\/a><\/p><p><a href="https:\/\/www.muehlbach.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225661265-936&sprache=1">Anleitung pagoPA Spontanzahlungen<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.muehlbach.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219105852&detailonr=225767288-936">zum Artikel der Gemeinde<\/a>