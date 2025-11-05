<p>Die Gemeinde Mühlbach gibt bekannt, dass eine Rangordnung nach Titeln und Kolloquium für die begrenzte Besetzung einer Stelle als <strong>Verwaltungsassistent\/in<\/strong>, VI. Funktionsebene -<strong> <\/strong>Berufsbild Nr. 43, (Vollzeit\/Teilzeit) erstellt wird.<\/p><p>Das Ansuchen muss mitsamt den notwendigen Unterlagen bis <strong>25.11.2025 – 12:00 Uhr<\/strong> eingereicht werden<\/p><p><a href="https:\/\/www.muehlbach.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225772423-936&sprache=1">Bekanntmachung<\/a><\/p><p><a href="https:\/\/www.muehlbach.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225767299-936&sprache=1">Gesuch um Zulassung<\/a><\/p><p><a href="https:\/\/www.muehlbach.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225661265-936&sprache=1">Anleitung pagoPA Spontanzahlungen<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.muehlbach.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219105852&detailonr=225772434-936">zum Artikel der Gemeinde<\/a>