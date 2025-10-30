<p>Im Tunnel auf der LS 156 Lappach zwischen km 6+800 und km 7+100 werden Wartungsarbeiten durchgeführt.<\/p><p>Deshalb ordnet der Bürgermeister mit Anordnung <abbr title="Nummer" data-glossar-onr="225702503-677">Nr.<\/abbr> 25\/2025 einen abwechselnden durch Verkehrsmänner geregelten Einbahnverkehr wegen Wartungsarbeiten im Tunnel an und zwar am 06.11.2025 in der Zeit von 08:00 Uhr bis 17:00 Uhr. Bei Störfällen muss die beauftragte Person der ausführenden Firma Elpo <abbr title="Gesellschaft mit beschränkter Haftung" data-glossar-onr="225314320-677">GmbH<\/abbr> unverzüglich für dessen Behebung sorgen: Ivo De Lorenzo Meo: <a href="tel:+393487999538">+39 348 7999538<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.muehlwald.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219103216&detailonr=225771316-677">zum Artikel der Gemeinde<\/a>