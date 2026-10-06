<p>keine Anmeldung erforderlich!<\/p><p><span class="fr-img-caption fr-fil fr-dib width45"><span class="fr-img-wrap"><img src="https:\/\/www.gemeinde.muehlwald.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1566419&mode=T&width=2000&height=2853&t=1791301251" class="fr-fil fr-dib width45" alt="Flyer" title="Bezirksgemeinschaft Pustertal" data-lightbox="true"><span class="fr-inner">Flyer<\/span><\/span><\/span><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.muehlwald.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219103216&detailonr=225827674-677">zum Artikel der Gemeinde<\/a>