<p>Erteilung eines zeitweiligen Auftrages gemäß <abbr title="Artikel" data-glossar-onr="225314356-677">Art.<\/abbr> 9 des <abbr title="Gesetzesdekret" data-glossar-onr="225314322-677">GD<\/abbr> <abbr title="Nummer" data-glossar-onr="225702503-677">Nr.<\/abbr> 135\/2018 als Arzt für Allgemeinmedizin des einheitlichen Stellenplanes für die Grundversorgung im Gesundheitssprengel Tauferer Ahrntal an Herrn Dr. Alessandro Papini mit Wirksamkeit 15.10.2026. <\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.muehlwald.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219103216&detailonr=225827679-677">zum Artikel der Gemeinde<\/a>