<p>Liebe Mühlwalderinnen und Mühlwalder!<\/p><p>Liebe Lappacherinnen und Lappacher!<\/p><p><br><\/p><p>Unsere Gemeinde blickt nach vorne – gemeinsam mit Euch!<\/p><p>In den kommenden Monaten starten wir ein wichtiges Zukunftsprojekt: den Prozess „Mühlwald 2035“. Damit wollen wir gemeinsam festlegen, wohin sich unsere Gemeinde in den nächsten Jahren entwickeln soll – Schritt für Schritt, mit klaren Zielen und einer gemeinsamen Vision. Am Ende dieses Weges steht das Gemeindeentwicklungsprogramm – unser „Fahrplan“ für die kommenden zehn Jahre.<\/p><p>Es wird jene Themen bündeln, die für die Zukunft Mühlwalds besonders wichtig sind: bezahlbarer Wohnraum, lebenswerte öffentliche Räume, gute Erreichbarkeit und Mobilität, sowie eine nachhaltige Entwicklung von Wirtschaft und Tourismus. Kurz gesagt: alles, was unser Zusammenleben auch künftig stark, ausgewogen und lebenswert macht.<\/p><p>Natürlich geschieht das nicht im Alleingang. Wir orientieren uns an den strategischen Vorgaben des Landes – etwa am Klimaplan Südtirol 2040 und am Landesmobilitätsplan – und setzen gleichzeitig auf Eure Ideen, Erfahrungen und Perspektiven.<\/p><p>Denn die Zukunft unserer Gemeinde entsteht nicht am Schreibtisch, sondern gemeinsam mit Euch – mit unseren Vereinen, den Betrieben und der ganzen Dorfgemeinschaft.<\/p><p>Darum lade ich Euch herzlich ein, beim Start des Projekts „Mühlwald 2035“ dabei zu sein:<\/p><p class="align_center"><strong>Bürgerversammlung<\/strong><\/p><p class="align_center"><strong>Donnerstag, 13. November 2025, um 19.00 Uhr<\/strong><\/p><p class="align_center"><strong>im Vereinshaus Mühlwald<\/strong><\/p><p>An diesem Abend stellen wir gemeinsam mit den beauftragten Technikern den Prozess „Mühlwald 2035“ vor, erklären die nächsten Schritte und zeigen, wie ihr euch in den nächsten Monaten aktiv einbringen könnt.<\/p><p>Ich freue mich auf Euer Kommen und auf viele gute Ideen für die Zukunft unserer Gemeinde!<\/p><p>Mit herzlichen Grüßen<\/p><p>Paul Niederbrunner<\/p><p>Bürgermeister<\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.muehlwald.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219103216&detailonr=225771769-677">zum Artikel der Gemeinde<\/a>