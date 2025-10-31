<p>Es wird mitgeteilt, dass die Gemeinde heute begonnen hat die Begünstigten über die Berechtigung für den Erhalt der <abbr title="sogenannt" data-glossar-onr="225702225-677">sog.<\/abbr> „Carta dedicata a te“ (= „Für Sie bestimmte Karte“) zu informieren, und dass außerdem ab heute, für einen Zeitraum von wenigstens 30 Tagen, und jedenfalls bis zur Frist für die erste Zahlung (16.12.2025), gemäß <abbr title="Artikel" data-glossar-onr="225314356-677">Art.<\/abbr> 7 <abbr title="Absatz" data-glossar-onr="225314345-677">Abs.<\/abbr> 4 des Ministerialdekrets vom 30. Juli 2025, die Liste der Begünstigten der Karte unter dem folgenden <a href="https:\/\/www.gemeinde.muehlwald.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225771493-677&sprache=1" title="link">link<\/a> veröffentlicht und einsehbar ist, wo man also, unter Bezugnahme auf die eigene ISEE-Protokollnummer (zu verwendendes Kriterium laut den offiziellen FAQs um die Vertraulichkeit der Daten zu gewährleisten), nachsehen kann, ob man zu den Begünstigten gehört oder nicht.“<\/p>