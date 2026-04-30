<p>Leider kommt es immer wieder vor, dass <strong>privater Müll in den Mülltonnen im Friedhof entsorgt<\/strong> wird. <strong>Das ist nicht zulässig. <\/strong>Die bereitgestellten Mülltonnen sind ein kostenloser Service der Gemeinde und ausschließlich für Kerzen vorgesehen. <\/p><p>Gleiches gilt für die Entsorgung von Blumen: in die braune Tonne dürfen nur Blumenabfälle geworfen werden – KEINE Blumentöpfe, keine Erde, kein Steckmoos und keine Handschuhe. Diese Materialien können kostenlos beim Bauhof entsorgt werden.<\/p><p>Sollten sich nicht alle Bürgerinnen und Bürger an diese Regeln halten, sehen wir uns leider gezwungen, die Mülltonnen im Friedhof zu entfernen. <\/p><p>Friedhofskomitee Mühlwald<\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.muehlwald.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219103216&detailonr=225798611-677">zum Artikel der Gemeinde<\/a>