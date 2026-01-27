<p>Liebe Mühlwalderinnen und Mühlwalder!<\/p><p>Liebe Lappacherinnen und Lappacher!<\/p><p><br><\/p><p>Mit dem Prozess „Mühlwald 2035“ haben wir am Ende des vergangenen Jahres ein wichtiges Zukunftsprojekt gestartet. Dabei wird es in den nächsten Monaten um die Frage gehen, wohin sich Mühlwald entwickeln soll und welche Themen für eine lebenswerte und zukunftsfähige Gemeinde besonders wichtig sind.<\/p><p>Damit dieses Vorhaben gelingt, brauchen wir Ihre Meinung, Ihre Ideen und Ihre Vorschläge. Deshalb laden wir Sie herzlich ein, bis zum 28. Februar 2026 an der allgemeinen Bürgerbefragung anonym teilzunehmen.<\/p><p>Aus organisatorischen Gründen ersuchen wir Sie, digital an der Befragung teilzunehmen. Über den nachfolgenden Link oder QR-Code gelangen Sie direkt zum Online-Fragebogen. Sollte eine digitale Teilnahme nicht möglich sein, können Sie sich gerne ein <a href="https:\/\/www.gemeinde.muehlwald.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225782756-677&sprache=1" title="Exemplar">den Fragebogen im Papierformat<\/a> beim Bürgerschalter der Gemeinde abholen und dort auch wieder abgeben.<\/p><p><br><\/p><p>Link zur Befragung:<\/p><p> <\/p><p><a href="https:\/\/urlsand.esvalabs.com\/?u=https%3A%2F%2Fwww.surveyhero.com%2Fc%2FBefragung-GEPMuehlwald&e=19869936&h=6e8716f7&f=y&p=y" title="www.surveyhero.com">https:\/\/www.surveyhero.com\/c\/Befragung-GEPMuehlwald<\/a><\/p><p><img src="https:\/\/www.gemeinde.muehlwald.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1528678&mode=T&width=340&height=340&t=1769457008" class="fr-fic fr-dii width66" alt="pdf-Version Fragebogen" title="Gemeinde Mühlwald"><\/p><p><br><\/p><p>Sollten Sie zusätzliche Ideen oder Vorschläge für unsere Gemeinde haben, dann können Sie diese gerne in unsere Ideenbox werfen, welche im Gemeindeamt aufgestellt ist.<\/p><p>Ich danke Ihnen bereits jetzt herzlich für Ihre Teilnahme und Ihr Engagement.<\/p><p>Mit herzlichen Grüßen<\/p><p>Paul Niederbrunner<\/p><p>Bürgermeister<\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.muehlwald.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219103216&detailonr=225782760-677">zum Artikel der Gemeinde<\/a>