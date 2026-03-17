<section><p>Die Gemeinde informiert, dass der Schalter für die Ausstellung der elektronischen Identitätskarte an folgendem Wochenende zu erweiterten Öffnungszeiten geöffnet ist:<\/p><ul><li><strong><strong>Samstag, 21. März: <\/strong>09:00 – 12:00 Uhr<\/strong><\/li><\/ul><p>Wer die <abbr title="elektronische Identitätskarte" data-glossar-onr="225314386-677">EIK<\/abbr> während dieser Sonderöffnungszeit beantragen möchte, muss vorab einen Termin unter der Nummer <a href="tel:+390474656217">+39 0474 656217<\/a> vereinbaren.<\/p><p>Für die Ausstellung werden benötigt:<\/p><ul><li><strong>ein Passfoto<\/strong><\/li><li><strong>Steuernummer<\/strong><\/li><li><strong>persönliche e-mail-Adresse und Handynummer<\/strong><\/li><li><strong>Fingerabdrücke<\/strong><\/li><li><strong>einige Unterschriften<\/strong>, die direkt vor Ort geleistet werden<\/li><\/ul><p>Die Gebühren für die Ausstellung belaufen sich auf 22,00 Euro.<\/p><p><br><\/p><\/section><section><br><\/section>