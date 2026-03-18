<p>Am 22. und 23. März 2026 findet das Referendum zur Justizreform statt. <\/p><p> Sollten alle Felder auf der Rückseite des Wahlausweises abgestempelt worden sein, kann im Wahlamt der Gemeinde - nach Vorweisung des alten Wahlausweises - ein neuer Wahlausweis beantragt werden.<\/p><p><strong> <\/strong><strong>Jeder kann <em>persönlich<\/em> seinen neuen Wahlausweis im Wahlamt der Gemeinde zu den üblichen Öffnungszeiten (<abbr title="Montag" data-glossar-onr="225702485-677">Mo<\/abbr>-<abbr title="Freitag" data-glossar-onr="225702422-677">Fr<\/abbr> 08.30 - 12.00 Uhr) beantragen.<br><\/strong><\/p><p>Das Wahlamt der Gemeinde Mühlwald hat zudem folgende Sonderöffnungszeiten in den beiden Tagen vor dem Referendum und an den Wahltagen selbst:<\/p><section><p>Freitag, 20. März 2026 von 9:00 Uhr – 18:00 Uhr<br>Samstag, 21. März 2026 von 9:00 Uhr – 18:00 Uhr<br>Sonntag, 22. März 2026 von 7:00 Uhr – 23:00 Uhr<br>Montag, 23. März 2026 von 7:00 Uhr – 15:00 Uhr<\/p><\/section><section>Auch bei Verlust oder Diebstahl des Wahlausweises können Sie im Wahlamt ein Duplikat beantragen. <\/section><p> <\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.muehlwald.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219103216&detailonr=225099702-677">zum Artikel der Gemeinde<\/a>