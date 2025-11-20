<p>Edyna teilt mit, dass zur Verbesserung der Versorgungsqualität, Arbeiten an ihren Anlagen durchgeführt werden. Deshalb wird am <strong>26.11.2025 von 08:30 Uhr bis 16.30 Uhr <abbr title="circa, zirka" data-glossar-onr="225702364-677">ca.<\/abbr> die Stromversorgung unterbrochen.<\/strong> Aus Sicherheitsgründen müssen alle Leitungen und Anlagen dennoch als unter Spannung stehend betrachtet werden. Die Stromversorgung kann auch ohne vorherige Benachrichtigung vor der angegebenen Uhrzeit wiederhergestellt werden. <strong>Betroffen ist das gesamte Gemeindegebiet von Mühlwald.<\/strong><\/p><p>Zweck der Ausschaltung:<\/p><ul><li>Instandhaltungsarbeiten längs der Mittelspannungsleitung<\/li><li>Inbetriebnahme neue Kabine Weizgruber und Abfalterer<\/li><\/ul><p>Für Informationen bezüglich der Stromunterbrechung wenden Sie sich bitte an die grüne Nummer <a href="tel:800550522">800 550 522<\/a> (Störungsdienst). Eyna dankt für Ihre Mitarbeit.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.muehlwald.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219103216&detailonr=225774912-677">zum Artikel der Gemeinde<\/a>