<p>Aufgrund einer Störung der Telefonleitung sind wir derzeit telefonisch nur eingeschränkt erreichbar. <\/p><p>In dringenden Fällen wenden Sie sich bitte per E-Mail an <a data-fr-linked="true" href="mailto:info@muehlwald.eu">info@muehlwald.eu<\/a> oder kommen Sie persönlich im Gemeindeamt vorbei.<\/p><p>Wir bitten um Ihr Verständnis - an der Behebung der Störung wird bereits gearbeitet.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.muehlwald.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219103216&detailonr=225773043-677">zum Artikel der Gemeinde<\/a>