<p>Die Gemeinde Nals sucht eine Wohnung für eine Flüchtlingsfamilie mit Aufenthaltsgenehmigung für ca. 2 Jahre. Die Bezahlung der Miete erfolgt durch die Gemeinde mit Geldmitteln des Landes und einem Beitrag dieser Familie. Die soziale Begleitung erfolgt in Zusammenarbeit mit den zuständigen Sozialdiensten der Bezirksgemeinschaften.<\/p><p>Sollten Sie eine Wohnung ab Juli oder August zur Verfügung stellen können, dann melden Sie sich bitte beim Bürgermeister Eduard Gasser (Tel. 339-7572736) oder bei der Sozialreferentin Monica Hoffer (Tel. 334-7960784).<\/p>