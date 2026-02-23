<p><strong>Neue Parkplätze und Anpassung von Verordnungen der Gemeinde<\/strong><br> <br><strong>Gemeinderat: Haushaltsänderungen beschlossen, Rahmenvereinbarung für zehn öffentliche Stellplätze entlang der Schwanburgerstraße genehmigt<\/strong><\/p><p>Nals. Der Gemeinderat tagte am Mittwochabend im Rathaus. Sämtliche Punkte der Tagesordnung wurden einstimmig genehmigt.<\/p><p>Zu Beginn wurde Dr. Karl Florian als Rechnungsprüfer für die kommende Amtsperiode bestätigt. <\/p><p>Genehmigt wurden zwei Haushaltsänderungen. In der ersten Änderung werden unter anderem Einnahmen aus dem Konzessionsvertrag für die Überlassung von Räumlichkeiten im ehemaligen Gasthof Sonne berücksichtigt, für 2026 können dadurch zusätzliche 27.000 Euro im Gemeindehaushalt vorgesehen werden. Die Mittel fließen in Putzdienste, Instandhaltungen im Ulrichsheim und in der Grundschule sowie in Registergebühren. Mit der zweiten Änderung werden Rückerstattungen von Beiträgen, die Abfertigung eines ehemaligen Mitarbeiters und Mittel für den Reservefonds verbucht. 21.000 Euro werden in die Projektierung der Trinkwasserleitung Schwanburg bis Gstreinhof umgeschichtet. Genehmigt wurde zudem der Rechnungsabschluss der Freiwilligen Feuerwehr Nals für das Jahr 2025.<\/p><p>Bei der Südtiroler Einzugsdienste AG SEDAG, an der die Gemeinde beteiligt ist, werden die Tarife für Zwangseintreibungen und für den Dienst pagoPA angepasst. Die Zahlungsmoral bei Gemeindesteuern und Verkehrsstrafen sei insgesamt gut, hieß es.<\/p><p>Beschlossen wurde zudem eine Rahmenvereinbarung mit einer Privatpartei: Entlang der Schwanburgerstraße gegenüber dem Kulturtreff Sonne tritt ein Grundstücksbesitzer Grund an die Gemeinde ab, damit zehn öffentliche Parkplätze errichtet werden können. Im Gegenzug wird bestehendes Baurecht innerhalb der Bauzone flächengleich verlegt. Vertraglich ist festgehalten, dass kein neues Baurecht entsteht, sondern lediglich bestehendes verschoben wird. Nach Anpassung des Bauleitplanes und Abschluss der Verfahren kann das Projekt umgesetzt werden.<\/p><p>Ein zentrales Thema war die Parkplatzordnung. Für die neu zu errichtenden Parkplätze gegenüber des Kulturtreffs Sonne gilt in Zukunft eine maximale Parkzeit von 2 Stunden, und zwar im Zeitraum Montag bis Samstag von 7 bis 22 Uhr, auch an Feiertagen. Derzeit bestehen rund um das Gebäude sieben Parkplätze, die künftig ebenfalls in die neue Parkzone fallen. <br> <\/p><p>Angepasst wurden auch mehrere Verordnungen. Bei der Zuweisung von Gästebetten wurde die jährlich zuweisbare Maximalzahl für bestehende und neue Betriebe aktualisiert. Die Verordnung über die Gemeindeimmobiliensteuer GIS sieht künftig vor, dass Wohnungen, die von einem Betrieb für seine Mitarbeiter angemietet oder geleast werden, den Eigentümer zu einem reduzierten GIS-Satz berechtigen. In einem weiteren Beschluss wurde die Tabelle der Hebesätze und Freibeträge an die neue Verordnung angepasst, die Hebesätze bleiben unverändert.<\/p><p>Im Bericht von Bürgermeister Eduard Gasser ging es unter anderem um Wassereintritte in die Tiefgarage der Wohnbauzone Nontl; die Tiefgarage wurde vor einigen Jahren von der Gemeinde errichtet. Nach mehreren Lokalaugenscheinen und Besprechungen in den vergangenen Monaten wird immer deutlicher, dass es nahezu unmöglich ist, klare Aussagen zu möglichen Ursachen der Wassereintritte zu bekommen. Vorerst soll versucht werden, mit Abdichtungsarbeiten an der Oberfläche die Situation zu verbessern. Anpassungsbedarf besteht zudem bei der Vereinbarung zur Ortspolizei mit Terlan, entsprechende Gespräche laufen. Die Sportzone und Gebäude an der Schwimmbadstraße liegen in einer blauen Zone des Gefahrenzonenplanes, Techniker des Amtes für Wildbachverbauung arbeiten an Maßnahmen zur Verbesserung der Gefahrensituation.<\/p><p>Vizebürgermeisterin Angelika Ebner Kollmann berichtete über die Neueinschreibungen für das Schuljahr 2026\/27. Im Kindergarten werden 73 Kinder in drei Gruppen betreut, 19 Familien haben um eine Nachmittagsverlängerung angesucht. Für die Grundschule liegen 18 Neueinschreibungen vor. Die Digitalisierung des Mensadienstes wird vorbereitet. In der Sommerbetreuung konnten alle interessierten Kinder aufgenommen werden, insgesamt wurden mehr als 480 Betreuungswochen vergeben, 24 junge Betreuer und Betreuerinnen sind im Einsatz. Die Bibliothek verzeichnete im vergangenen Jahr 11.080 Besuche sowie 21.500 Entlehnungen.<\/p><p>Referent Werner Lintner berichtete über Baumpflegearbeiten in der Sportzone und im Schwimmbadbereich, ältere Bäume sollen schrittweise ersetzt werden. Referent Max Anton Ratschiller informierte über neue Spielgeräte für den Spielplatz, die gemeinsam mit dem VKE geprüft werden. Referentin Monica Hoffer stellte die Fortschritte beim geplanten Streaming der Gemeinderatssitzungen vor. Unter Allfälliges wurde angeregt, eine Besichtigung des Kirchturms für die Bevölkerung zu organisieren.<\/p><p><br><br><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.nals.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219199119&detailonr=225786587-1705">zum Artikel der Gemeinde<\/a>