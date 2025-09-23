<p>Die Landesverwaltung bietet allen Bürgern den Dienst DigiPoint als generelle Fortbildungsplattform an. Es wurden landesweit verschiedene DigiPoints eingerichtet, welche den Bürgern eine Unterstützung in allen digitalen Belangen anbieten können. <\/p><p>Hier können Sie sich für eine Online-Begleitung anmelden, die jede Woche an den folgenden Tagen stattfindet:<\/p><p><strong>Montag – 08:00 bis 09:00 Uhr<\/strong> GESUNDHEITSKARTE (Fascicolo Sanitario)<\/p><p><strong>Dienstag – 17:30 bis 18:30 Uhr<\/strong> CIE-AKTIVIERUNG<\/p><p><strong>Mittwoch – 18:30 bis 19:30 Uhr<\/strong> FÜHRERSCHEINZAHLUNG<\/p><p><strong>Donnerstag – 17:30 bis 18:30 Uhr<\/strong> TAXIBONUS<\/p><p><strong>Freitag – 08:00 bis 09:00 Uhr<\/strong> PASSBEANTRAGUNG<\/p><p><a href="https:\/\/urlsand.esvalabs.com\/?u=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSfLFjr7YqGY0nloT7hg80Mbe7Q-3pHDZAfclNWbh31zWaegKg%2Fviewform%3Fusp%3Dsharing%26ouid%3D115270354327353580156&e=19869936&h=bdf36bc1&f=y&p=y"><strong>Link zur kostenlosen Anmeldung<\/strong><\/a><\/p><p><br><\/p><p><strong>Nach der Veranstaltung steht Ihnen ein<em>e Digital-Experte<\/em> noch eine weitere Stunde zur Verfügung, um Ihre Fragen zu beantworten.<\/strong><\/p><p><strong>Nach der erfolgten Anmeldung erhalten Sie per E-Mail den Link zum Online Tutoring. <\/strong><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.nals.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219199119&detailonr=225762685-1705">zum Artikel der Gemeinde<\/a>