<p>Die EU-Verordnung 2019\/1157 sieht vor, dass Identitätskarten in Papierform ab dem 3. August 2026 ihre Gültigkeit verlieren, da sie den heutigen Sicherheitsanforderungen nicht mehr entsprechen.<\/p><p>Dies betrifft nicht nur Reisen ins Ausland, sondern auch die Verwendung des Papierausweises innerhalb Italiens. Ab diesem Datum kann die Papier-Identitätskarte nicht mehr als gültiger Identitätsnachweis verwendet werden- auch dann nicht, wenn das Ablaufdatum noch nicht erreicht ist.<\/p><p>Die Gemeinde ersucht daher alle Bürger*innen, die noch eine Identitätskarte in Papierform besitzen, sich rechtzeitig um die Beantragung der elektronischen Identitätskarte (EIK) beim Meldeamt zu kümmern.<\/p><p>Eine Terminvereinbarung ist erforderlich und erfolgt telefonisch unter:<\/p><p>0471675814 oder 0471675815<\/p><p>Erforderliche Dokumente beim Termin:<\/p><ul><li>Bisherige Identitätskarte oder Verlustanzeige<\/li><li>Sanitätskarte<\/li><li>Aktuelles Foto in Papierform oder per E-Mail<\/li><li>22,00 Euro in bar<\/li><\/ul>