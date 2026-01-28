<h1><strong>Friedhof<\/strong><\/h1><p>Die Gemeindeverwaltung ist für den Friedhofsdienst zuständig. Alle Bestimmungen dazu sind in der <a href="https:\/\/www.gemeinde.nals.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225485650-1705&sprache=1">Friedhofsordnung<\/a>, genehmigt mit Beschluss des Gemeinderats Nr. 9 vom 22.04.2014 und nachfolgenden Änderungen, enthalten.<\/p><p><strong>Konzessionen<\/strong><\/p><p>Die Grabstätten werden nur bei Bedarf zugewiesen. Die entsprechende Konzession wird auf schriftlichen Antrag erteilt.<\/p><p>Die Dauer der Konzession bei erstmaliger Erteilung beträgt 15 Jahre. Sämtliche Konzessionen können um jeweils 15 Jahre verlängert werden.<\/p><p>Die gesetzliche Ruhefrist beträgt 10 Jahre.<\/p><p>Die Konzessionsgebühren sind wie folgt festgelegt:<\/p><ul><li>Familiengrab € 49,16 pro Jahr<\/li><li>Einzelgrab € 24,53 pro Jahr<\/li><li>Aschengefäße in Feldgräbern: die Konzessionsgebühr entspricht jener, die für die Bestattung in einem Feldgrab geschuldet ist<\/li><li>Urnennische € 0,00<\/li><\/ul><p>Die Höhe dieser Gebühren wird jährlich gemäß dem vom Astat erhobenen Lebenshaltungskostenindex angepasst.<\/p><p>Die hier angeführten Beträge gelten für das Jahr 2026.<\/p><p><a href="https:\/\/www.nals.eu\/system\/web\/default.aspx?detailonr=219961261&menuonr=219961262"><\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.nals.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219199119&detailonr=225440591-1705">zum Artikel der Gemeinde<\/a>