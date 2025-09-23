<p>Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 13.02.2025 die neue Verordnung zur Gemeindeimmobiliensteuer <abbr data-glossar-onr="225265700-1705">GIS<\/abbr> mit Wirkung ab 01.01.2025 und die dazugehörenden Steuersätze und Freibeträge genehmigt.<\/p><p>Ab dem Jahr 2025 gilt:<\/p><ul><li>ordentlicher Steuersatz von 0,76 % für die nicht zur Verfügung stehenden Wohnungen gemäß <abbr data-glossar-onr="225265406-1705">Art.<\/abbr> 2, <abbr data-glossar-onr="225265395-1705">Abs.<\/abbr> 2 der <abbr data-glossar-onr="225265700-1705">GIS<\/abbr>-Verordnung und für die anderen von den Landesbestimmungen vorgesehenen Immobilien<br><br><\/li><li>Hauptwohnung: Steuersatz von 0,4 % - Freibetrag für Hauptwohnung samt Zubehör: Euro 834,68<br><br><\/li><li>Wohnungen in unentgeltlicher Nutzungsleihe samt Zubehör an Verwandte in gerader Linie bis zum 1. Grad: Steuersatz von 0,46%<br><br><\/li><li>Urlaub-auf-dem-Bauernhof-Betriebe mit mindestens 75 Erschwernispunkte: befreit<br><br><\/li><li>Urlaub-auf-dem-Bauernhof-Betriebe mit mindestens 40 Erschwernispunkte: Steuersatz von 0,3 %<br><br><\/li><li>Urlaub-auf-dem-Bauernhof-Betriebe mit weniger als 40 Erschwernispunkte: steuersatz von 0,56 %<br><br><\/li><li>Privatzimmervermieter und vermietete Wohnungen mit registriertem Mietvertrag und Wohnsitz des Mieters: Steuersatz 0,73 %<br><br><\/li><li>zur Verfügung stehende Wohnungen gemäß <abbr data-glossar-onr="225265406-1705">Art.<\/abbr> 2, <abbr data-glossar-onr="225265395-1705">Abs.<\/abbr> 1 der <abbr data-glossar-onr="225265700-1705">GIS<\/abbr>-Verordnung: Steuersatz 0,96 %<br><br><\/li><li>ansonsten finden die Steuersätze laut <abbr data-glossar-onr="225265403-1705">LG<\/abbr> Nr. 3\/2014 Anwendung (siehe Südtiroler Bürgernetz)<\/li><\/ul><p> <\/p><p> <\/p><p>Wichtige Informationen zur neuen Gemeindeimmobiliensteuer entnehmen Sie dem <a href="http:\/\/www.provinz.bz.it\/de\/dienste\/dienste-kategorien.asp?bnsvf_svid=1030607" title="Info GIS">Südtiroler Bürgernetz<\/a>.<\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.nals.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225762882-1705&sprache=1">Gemeinderatsbeschluss Festlegung Steuersätze und Freibeträge GIS<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.nals.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219199119&detailonr=225439934-1705">zum Artikel der Gemeinde<\/a>