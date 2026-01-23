<p>Der Gemeinderat von Nals hat in seiner Sitzung vom 17. Dezember 2025 den Haushaltsvoranschlag für die Jahre 2026 – 2028 einstimmig genehmigt. Laut Revisor Dr. Karl Florian weist der Haushalt ein solides finanzielles Gleichgewicht auf. Der Verwaltungsüberschuss aus dem Jahr 2024 beträgt rund 1,6 Millionen Euro, zum Jahresende 2025 wird ein Saldo von etwa 1,7 Millionen Euro erwartet. Die Verschuldung der Gemeinde liegt bei 615.000 Euro, das sind rund 200 Euro pro Kopf und damit deutlich unter dem Südtiroler Durchschnitt.<\/p><p>Für die Jahre 2026 – 2028 sind Einnahmen und Ausgaben von rund 5,4 Millionen Euro vorgesehen. Die laufenden Einnahmen bleiben über den laufenden Ausgaben, der Finanzsaldo ist positiv. <\/p><p>Im Zuge mehrerer Haushaltsänderungen wurden Versicherungsleistungen für Schäden an der Turnhallentür, Landesbeiträge für Digitalisierung sowie Mittel für den Finanzausgleich verbucht. Vorgesehen sind Ausgaben für laufende Dienste, Kultur, Instandhaltung und das Gastlokal im Kulturhaus Sonne. Die Beträge bleiben im Vergleich zu den Vorjahren weitgehend konstant. <\/p><p>Ein Schwerpunkt der kommenden Jahre liegt auf der Planung und Umsetzung zentraler Infrastrukturprojekte. Die Planungsphase für die Erweiterung der Grundschule wird 2026 in Angriff genommen, ebenso die technische Machbarkeitsstudie für das St. Ulrichsheim. Thema ist auch die Aufstockung von Betten im Pflegeheim St. Michael. Weitergeführt wird die Planung für die Sportzone Nals, ergänzt durch kurzfristige Investitionen, unter anderem der Ankauf neuer Maschinen und Anlagen für das Schwimmbad.<\/p><p>Vorangetrieben werden zudem Maßnahmen zur Schaffung von Wohnraum für Nalser Bürgerinnen und Bürger. Im Straßenabschnitt Schwanburg–Gstreinhof soll im Zuge der vorgesehenen Glasfaserarbeiten zugleich auch die Trinkwasserleitung erneuert werden. Asphaltierungsarbeiten sind unter anderem im Heidenweg geplant.<\/p><p>Beim Gastlokal im Kulturhaus Sonne gehen die Arbeiten an Küche, Theke und Parkplatzlösung weiter voran. <\/p><p>Bürgermeister und Gemeindereferenten berichteten abschließend über den Stand laufender Projekte. Das Ausschreibungsverfahren für den Schulzubau sei fast abgeschlossen, 14 Planungsteams haben sich beworben. Beim Gastlokal im Kulturzentrum Sonne ist die Theke bereits montiert, die Vergabe der Küche steht kurz bevor. Besondere Aufmerksamkeit gilt den Spielplätzen. Der Kletterturm auf dem Spielplatz soll noch vor Ostern entfernt werden, gleichzeitig laufen Überlegungen zu einem neuen Spielgerät. Auf dem Festplatz muss das Dach des Pavillons erneuert werden.<\/p><p>Fortgeführt werden zahlreiche laufende Projekte und Dienste, darunter Kita und Kindergarten, Gemeindeentwicklungsplan, Zivilschutz, Digitalisierung, Ortspolizei, Seniorenschalter, Gem2Go und das Gemeindeblatt. Weitere Schwerpunkte sind eine bessere Busanbindung an den Bahnhof Terlan, die Förderung der Jugendarbeit, die Sommerbetreuung (Kinderwochen und NalsErlebnis), Essen auf Rädern, die Bibliothek sowie die Unterstützung der Vereine.<\/p><p>Im Bereich Verkehr ist zur Reduktion der Fahrzeuggeschwindigkeit in der Schwimmbadstraße ein Hinweisschild mit Geschwindigkeitsmessung angedacht. Das Klimateam der Gemeinde wird zu einer Sitzung zusammenkommen, Klimaplan und Maßnahmenpaket werden aktualisiert.<\/p><p>Der Gemeinderat bestätigte mit den einstimmigen Beschlüssen den Kurs einer verlässlichen und zugleich zukunftsorientierten Gemeindepolitik.<\/p><p><br><\/p>