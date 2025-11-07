<p><strong>Ab Montag, 10. November 2025 <\/strong>ist die Goldgasse in Nals wegen Arbeiten nur einspurig befahrbar. Für den Leichtverkehr wird eine <strong>Einbahnregelung in Richtung Vilpian <\/strong>eingerichtet. In Richtung Tisens gilt die Umleitung über die Gregor-Gasser-Straße und die Mühlgasse.<\/p><p>Der Schwerverkehr wird außerhalb vom Dorfzentrum über die Mühlgasse, die Schwimmbadstraße und die Weinstraße umgeleitet.<\/p><p>Die Verkehrsregelung bleibt bis 31.12.2025 aufrecht.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.nals.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219199119&detailonr=225772696-1705">zum Artikel der Gemeinde<\/a>