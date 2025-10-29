<p>Die Gemeindeverwaltung weist darauf hin, dass die jährliche Ablesung der Wasserzähler bereits begonnen hat. Teilweise funktioniert dies schon mittels Funkübertragung, teilweise muss aber noch manuell in den Häusern - meist im Keller - abgelesen werden. Wir bitten um Ihre Mithilfe, wenn die Gemeindearbeiter Daniel Pircher und Kevin Sanin klingeln, sie bitte einzulassen. Gerne können Sie den Zählerstand auch selbst ablesen und unter Angabe der Zählernummer (oder einfach ein Foto des Zählers) an <a href="mailto:bauhof@nals.eu" target="_blank">bauhof@nals.eu<\/a> übermitteln, oder die Notiz ans Steueramt geben. Danke für Ihre Mithilfe! <\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.nals.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219199119&detailonr=225771022-1705">zum Artikel der Gemeinde<\/a>