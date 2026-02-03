<p>Die Gemeindeverwaltung teilt mit, dass in diesen Tagen der Versand der Müllrechnungen per Post bzw. per E-Mail erfolgt. Weiterhin weisen wir darauf hin, dass ab dem Verbrauchsjahr 2025 nun drei von der ARERA gesetzlich vorgeschriebenen Positionen in den Rechnungen Anwendung finden: <\/p><p> • eine Position für zufällig eingesammelte Abfälle (0,10 Euro pro Nutzer),<\/p><p> • eine Position zur Abdeckung außergewöhnlicher Ereignisse (1,50 Euro pro Nutzer),<\/p><p> • eine Position für den Sozialbonus (6,00 Euro pro Nutzer).<\/p><p> <\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.nals.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225783759-1705&sprache=1">Für detailliertere Informationen lesen Sie hier<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.nals.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219199119&detailonr=225783762-1705">zum Artikel der Gemeinde<\/a>