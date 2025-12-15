<p>Die Gemeindeverwaltung weist darauf hin, dass der erste Weihnachtstag, der <strong>25. Dezember 2025<\/strong> dieses Jahr auf einen Donnerstag fällt, welcher üblicherweise für die Gemeinde Nals ein <strong>Müllsammeltag<\/strong> ist. Ausnahmsweise wird dieser verlegt auf <strong>Samstag, den 27.12.2025<\/strong>. Die Bürger werden gebeten, die Mülltonnen dementsprechend am Freitagabend, 26.12.2025 für die Sammlung bereitzustellen und im Laufe des Samstags nach der Leerung die Müllbehälter wieder von der Sammelstelle abzuholen. Gleiches gilt für <strong>Donnerstag, den 01.01.2026<\/strong>. Auch hier wird der Sammeltag auf Samstag, den 03.01.2026 verschoben. Danke für Ihr Verständnis.<\/p><p>Wir teilen weiterhin mit, dass der Recyclinghof in Nals an den Feiertagen <strong>25. Dezember<\/strong>, sowie <strong>1. und 6. Jänner<\/strong> geschlossen bleibt.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.nals.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219199119&detailonr=225777617-1705">zum Artikel der Gemeinde<\/a>