<p>Aufgrund von Problemen mit der Trinkwasserversorgung hat der Bürgermeister mit Anordnung Nr. 7\/2026 das Füllen von Schwimmbädern in Beherbergungsbetrieben und von privaten Schwimmbädern in Nals und Schernag vor dem 22.03.2026 verboten.<\/p><p>Aktuell wird daran gearbeitet, die Defekte an der Trinkwasserleitung zu beheben.<\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.nals.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219199119&detailonr=225789670-1705">zum Artikel der Gemeinde<\/a>