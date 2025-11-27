<p class="align_justify">In der <strong>Sitzung vom 19.11.2025 <\/strong>hat der Gemeinderat von Nals eine umfangreiche Tagesordnung abgearbeitet und alle Beschlüsse einstimmig angenommen. Zu Beginn standen <strong>zwei Haushaltsänderungen <\/strong>betreffend den Einbau neuer Einnahmen und verschiedene dringende Umbuchungen auf dem Programm, die einstimmig genehmigt wurden.<\/p><p class="align_justify">Ebenfalls einstimmig genehmigt wurde der <strong>Haushaltsvoranschlag der Freiwilligen Feuerwehr für 2026<\/strong>. Die Einnahmen aus Veranstaltungen und Spenden und die laufenden Ausgaben und Investitionen bleiben im Vergleich zu den vergangenen Jahren insgesamt stabil.<\/p><p class="align_justify">Für den Zeitraum 2025 bis 2030 hat der Gemeinderat den neuen <strong>Seniorenbeirat <\/strong>in folgender Zusammensetzung ernannt: Vizebürgermeisterin Angelika Ebner Kollmann als Vorsitzende, Cristina Rosalinde Rottensteiner, Monika Thurner, Claudia Perger (auf Vorschlag der Senioren) und Florian Pallweber (auf Vorschlag des ASV Nals).<\/p><p class="align_justify">Zum <strong>Entwurf für das Gemeindeentwicklungsprogramm <\/strong>für Raum und Landschaft lag ein Einspruch einiger Bürger vor. Der Gemeinderat nahm diesen auf Empfehlung des Gemeindeausschusses an.<\/p><p class="align_justify">Der Gemeinderat hat weiters die neue <strong>Verordnung zur Verkaufstätigkeit ohne festen Standort <\/strong>genehmigt, welche die bisherige Marktordnung ersetzt. Die neue Verordnung regelt alle Verkaufstätigkeiten ohne festen Standort, wie Bauernmarkt, Themenmärkte, Flohmärkte und andere Tätigkeiten.<\/p><p class="align_justify">Der <strong>Entwicklungsplan für die Kleinkinderbetreuung 2026 bis 2028 <\/strong>wurde verabschiedet. Die Kita betreute 2024 insgesamt 31 Kinder mit rund 20.000 Stunden, drei Kinder wurden von Tagesmüttern betreut. Für die kommenden Jahre wird eine ähnliche Entwicklung erwartet. Sollte der Bedarf der Nalser Familien geringer sein als die verfügbaren Plätze, können auch Kinder aus benachbarten Gemeinden aufgenommen werden, damit die Wirtschaftlichkeit des Dienstes weiterhin gesichert bleibt.<\/p><p><br><\/p><p><strong>Der Bürgermeister behandelte in seinem Bericht mehrere Themen:<\/strong><\/p><ul><li class="align_justify">Die Vergabe für das Gastlokal im Kulturtreff Sonne nimmt konkrete Formen an.<\/li><li class="align_justify">Bei einem Treffen mit dem Gemeindeausschuss von Terlan wurden gemeinsame Themen besprochen, darunter Mittelschule, Musikschule, Turnhalle, Ortspolizei und die Möglichkeit, Betten im Altersheim von Terlan zu erwerben.<\/li><li class="align_justify">Der Gemeindeausschuss prüft derzeit die technischen Möglichkeiten, um die Gemeinderatssitzungen von Nals künftig online streamen zu können.<\/li><li class="align_justify">Für die Planung der Erweiterung der Grundschule haben sich mehrere zu gründende Bietergemeinschaften beworben, die Auswahl wird von Fachleuten getroffen.<\/li><li class="align_justify">Im Bereich der alten Handwerkerzone wird derzeit eine neue urbanistische Lösung geprüft. <\/li><li class="align_justify">Der Schneeräumungsdienst wird durch die Gemeindearbeiter in Zusammenarbeit mit Hubert Luiprecht durchgeführt, welcher mit der Schneeräumung in Sirmian beauftragt wurde.<\/li><\/ul><p><br><strong>Die Referenten berichteten über laufende Projekte:<\/strong><\/p><ul><li class="align_justify">Die neuen Bauwerber im geförderten Wohnbau können bald, nach erfolgter definitiver Zuweisung, mit den Arbeiten beginnen.<\/li><li class="align_justify">Der Citybus wird ab 14. Dezember besser an den Zugfahrplan angepasst.<\/li><li class="align_justify">In der Sportzone diskutiert eine Arbeitsgruppe mögliche Szenarien.<\/li><li class="align_justify"> Der Jugenddienst hat einen neuen Finanzierungsschlüssel vorgeschlagen. Die Jungbürgerfeier für den Jahrgang 2007 findet am 9. Jänner 2026 statt. Zudem sollen im Zuge des Forum-Prävention-Projektes „localize it“ vermehrt alkoholfreie Getränke-Alternativen bei Veranstaltungen und in den Vereinslokalen angeboten werden.<br><br><br><\/li><\/ul>